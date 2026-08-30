Festivalsommer Rhein-Hunsrück Burg Waldeck wird zur Bühne für musikalische Talente Marie Pörsch 30.08.2026, 10:00 Uhr

i Das Motto „Tradition trifft Moderne, Einzelne treffen auf Viele, aus Auftritten werden Begegnungen“ prägt die Veranstaltung, die bereits zum 26. Mal auf der Burg Waldeck stattfindet. Markus John

Wer überzeugt die Jury, wer holt sich einen der begehrten Preise? Beim 26. Peter-Rohland-Singewettstreit auf der Burg Waldeck treffen vom 4. bis 6. September Erfahrene und Nachwuchsmusiker aufeinander. Im Mittelpunkt stehen Musik und Begegnung.

Am ersten Septemberwochenende findet zum 26. Mal der Peter-Rohland-Singewettstreit auf der Burg Waldeck bei Dommershausen im Hunsrück statt. Dort können sich Liedmacherinnen und Liedmacher der Folkbewegung, junge Pfadfinderinnen und Pfadfinder und Wandervogelgruppen ohne Bühnenerfahrung musikalisch ausdrücken und dem Votum der Jury stellen.







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