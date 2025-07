Bereits seit zwei Jahren wird die oberhalb des Mittelrheintals thronende Burg Rheinfels in St. Goar saniert. Bis zur Bundesgartenschau (Buga) im Jahr 2029 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so das hehre Ziel. Um die Substanz des unter Denkmalschutz stehenden Gemäuers zu erhalten, sollen die Steine für die Sanierung den originalen so ähnlich wie möglich sein. Fündig wurde man in der Region: Die Mauersteine kommen von der Firma Theis-Böger aus Bundenbach. Doch welche Voraussetzungen müssen die Steine erfüllen und wie kommen sie vom Bergwerk bis zur Burg?

In den beiden Schieferbergwerken, aus denen die Firma ihre Steine bezieht – dem Untertagebergwerk Altlay (Kreis Cochem-Zell) und der Grube Frühberg bei Bundenbach (Kreis Birkenfeld) – sei vieles noch nicht freigelegt. „Wir sind dauerhaft am Abbauen, denn wir wollen die heimischen Rohstoffe fördern“, betont Geschäftsleiterin Sonja Böger im Gespräch mit unserer Zeitung.

i Die Schiefersteine werden nach der Sprengung abtransportiert und zur Siebanlage gebracht. Sonja Böger

Da die neuen Steine für die Mauern der Burg Rheinfels mit dem bisherigen Material möglichst übereinstimmen sollten, bewarb sich die Firma Theis-Böger zu Beginn der Sanierung sofort auf die Ausschreibung für die Lieferung der Steine. „Da die Denkmalsubstanz erhalten bleiben sollte, suchten sie vergleichbare Materialien zu denen, die vorher schon verwendet wurden. Da es deutsches Material war und wir rheinische Schiefer-Mauersteine abbauen, hat es gepasst“, sagt Böger.

Dennoch gab es einige Anforderungen, die es zu erfüllen galt. Um die Natürlichkeit der Mauern beizubehalten, müssen die Steine möglichst unbearbeitet, möglichst naturrau sein. Sie dürfen keine maschinellen Bruch- oder Sägekanten aufweisen. „Die Steine müssen so aussehen, wie sie von der Natur vor rund 400 Millionen Jahren geschaffen wurden“, betont die Geschäftsleiterin. Zudem müssen sie eine bestimmte Farbe haben. Neben blau-grauem Schiefer gibt es auch mehrfarbige Schiefersteine. Die Steine für die Burg Rheinfels sollten dem historischen Burgcharakter entsprechend sehr natürlich und nicht zu homogen sein. „Hier haben wir eher auf multi-color Steine zurückgegriffen“, erklärt Böger, wie man dem historischen Original nahezukommen versucht.

i Bei der Produktionsstätte der Firma Theis-Böger in Bundenbach werden die Mauersteine gesiebt, auf Paletten gepackt und schließlich zur Burg Rheinfels geliefert. Sonja Böger

Insgesamt 560 Tonnen Mauersteine aus rheinischem Schiefer liefert die Firma für die Sanierung der Burg. Die Steine kommen alle aus der Grube Frühberg. Doch wie kann man dort auf die Steine zugreifen? Um an das Schieferlager heranzukommen, muss das Material erst einmal gelockert werden. Das geschieht durch Sprengungen. „Dazu werden Löcher gebohrt, in die Bohrungen wird Sprengstoff gestopft, und schließlich wird gesprengt“, erläutert die Geschäftsleiterin. Dieser Vorgang führt dazu, dass die Steine nicht glatt, sondern möglichst naturrau aussehen.

Danach wird das Material mit Maschinen abtransportiert und in der angrenzenden Produktionsstätte in Bundenbach weiterverarbeitet. In einer Siebanlage wird es durch verschiedene Gitter gesiebt, um unterschiedliche Materialkörnungen zu erhalten. „Durch die Siebung fallen verschiedenste Produkte an – von Splitten und Mauersteinen bis hin zu großen Findlingen“, sagt Böger. Zum Schluss werden die Mauersteine auf Paletten gepackt und zur Burg geliefert.

Im Jahr 2023 hat Theis-Böger mit dem Abbau der Steine und der Belieferung an die Burg begonnen. Da der Auftrag – mit einer Menge von 560 Tonnen Steinen – sehr groß ist, hat die Firma einige Steine auf Reserve abgebaut. Das Ende der Belieferung ist noch offen, da die Ware je nach Bedarf abgerufen wird. In diesem Jahr sind allerdings noch weitere Lieferungen geplant, damit die Sanierung der Burg Rheinfels pünktlich abgeschlossen werden kann.

Firma Theis-Böger vertreibt Natursteine

Die Firma Theis-Böger aus Bundenbach ist ein Familienunternehmen und besteht bereits seit 1902. Aktuell wird sie in der vierten Generation geleitet. Ihr Fokus liegt vor allem auf der Gewinnung von Dach- und Wandschiefer. Aber auch im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus werden die abgebauten Steine genutzt. Der Schiefer wird sowohl aus dem Untertagebergwerk Altlay (Kreis Cochem-Zell) als auch aus der Grube Frühberg bei Bundenbach (Kreis Birkenfeld) gewonnen. Doch nicht nur in Deutschland, auch im Nordwesten Spaniens – in Nord-Galicien – gibt es ein großes Schiefervorkommen. Dort hat die Firma ebenfalls eine eigene Weiterverarbeitungsanlage und bezieht auch von dort ihren Schiefer.