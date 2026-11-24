Pläne für Ruine über St. Goar Burg Rheinfels ist Mammutprojekt für die Buga-Macher Marta Fröhlich 24.11.2026, 16:00 Uhr

i Die Burg Rheinfels ist eine der fünf Hauptspielstätten der Bundesgartenschau 2029. Marta Fröhlich

Die Buga startet in die Bauphase. Der erste Spatenstich steht bevor – und zwar auf der Burg Rheinfels. Chefplaner Rick Vogel berichtet, was genau geplant ist und warum die Abstimmungen mit den anderen Beteiligten auch mal hartes Ringen bedeuten.

Jetzt gehen sie endlich los, die Bauarbeiten für die Bundesgartenschau 2029. Am Mittwoch, 25. November, ist der erste Spatenstich für die Ausstellungsflächen geplant. Den Anfang macht die Burg Rheinfels, die für die Buga-Macher direkt eine besondere Herausforderung darstellt, erklärt Rick Vogel, Leiter Planung und Bau bei der Buga GgmbH, im Gespräch mit unserer Redaktion.







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