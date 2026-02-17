Karneval im Hunsrück Buntes Finale am Veilchendienstag in Sohren Lara Kempf 17.02.2026, 17:05 Uhr

i Bei diesen drei Damen stand alles unter dem Motto "Liebe". Lara Kempf

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Beim Veilchendienstagszug in Sohren gaben die Närrinnen und Narren aus dem Hunsrück ein letztes Mal alles. Denn am Aschermittwoch ist alles vorbei. Davon ließen sich die Karnevalisten in Sohren aber noch nichts anmerken.

Bevor die fünfte Jahreszeit am Aschermittwoch ihr Ende findet, schlängelte sich t raditionell am Veilchendienstag ein farbenprächtiger Umzug mit mehr als 20 Fuß- und Wagengruppen durch Sohren. Start war in der Gartenstraße, von dort ging es durch die Haupt- und Kreuzstraße zur Bürgerhalle.







