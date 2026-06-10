Zum „Tag der Bundeswehr“ gewährte auch das Informationstechnikbataillon 282 mit Sitz in Kastellaun Besuchern einen Einblick in seine Arbeit. Kommandeur Gerhard Gordon Borchardt erzählt, wie der Tag aus seiner Sicht gelaufen ist.
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Was macht die Bundeswehr eigentlich genau und wie sieht der Arbeitsalltag der Streitkräfte aus? Am „Tag der Bundeswehr“ bekamen Interessierte am vergangenen Wochenende an zehn Standorten in ganz Deutschland einen Einblick in die Arbeit des Militärdienstes.