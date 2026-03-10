Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Bundeskanzlerin auf Stippvisite in Simmern Andreas Nitsch 10.03.2026, 07:30 Uhr

i Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast in Simmern - eingerahmt von Julia Klöckner und Andreas Nikolay Werner Dupuis

Ein Jahrzehnt ist es her, dass die Kreisstadt Simmern einen sehr prominenten Gast begrüßen durfte.

Kinder, wo ist nur die Zeit geblieben? Vor genau zehn Jahren berichtete unsere Zeitung von einem nicht gerade alltäglichen Ereignis: Bundeskanzlerin Angela Merkel stattete der Kreisstadt Simmern einen Besuch ab. Damals wie heute stand die Landtagswahl kurz bevor, und Merkel war angereist, um CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner – damals noch stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU – den Rücken zu stärken.







