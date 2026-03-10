Ein Jahrzehnt ist es her, dass die Kreisstadt Simmern einen sehr prominenten Gast begrüßen durfte.
Lesezeit 1 Minute
Kinder, wo ist nur die Zeit geblieben? Vor genau zehn Jahren berichtete unsere Zeitung von einem nicht gerade alltäglichen Ereignis: Bundeskanzlerin Angela Merkel stattete der Kreisstadt Simmern einen Besuch ab. Damals wie heute stand die Landtagswahl kurz bevor, und Merkel war angereist, um CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner – damals noch stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU – den Rücken zu stärken.