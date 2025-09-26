Die Buga 2029 ist nicht nur für Blumenliebhaber ein besonderes Erlebnis, sondern hat auch sonst einiges zu bieten: Ein eigenes Projektorchester wird die Veranstaltung musikalisch begleiten. Nun trafen die Musiker zum allerersten Mal aufeinander.
Lesezeit 3 Minuten
Ein Dirigent, mehr als 100 Musiker und viele verschiedene Instrumente: Um die Bundesgartenschau (Buga) 2029 auch musikalisch entsprechend zu begleiten, hat sich ein Projektorchester gegründet. Nun trafen die Hobby-Musiker aus der Region im Kulturhaus in Oberwesel erstmals aufeinander und lernten sich kennen.