Gartenschau wird musikalisch Buga-Orchester trifft in Oberwesel erstmals aufeinander 26.09.2025, 12:00 Uhr

i Im Kulturhaus in Oberwesel trafen die Mitglieder des für die Bundesgartenschau gegründeten Projektorchesters erstmals aufeinander. Lara Kempf

Die Buga 2029 ist nicht nur für Blumenliebhaber ein besonderes Erlebnis, sondern hat auch sonst einiges zu bieten: Ein eigenes Projektorchester wird die Veranstaltung musikalisch begleiten. Nun trafen die Musiker zum allerersten Mal aufeinander.

Ein Dirigent, mehr als 100 Musiker und viele verschiedene Instrumente: Um die Bundesgartenschau (Buga) 2029 auch musikalisch entsprechend zu begleiten, hat sich ein Projektorchester gegründet. Nun trafen die Hobby-Musiker aus der Region im Kulturhaus in Oberwesel erstmals aufeinander und lernten sich kennen.







