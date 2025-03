Buga gGmbH muss sich bis zum Jahresende vergrößern

Noch ist nicht sicher, wie es mit der Servicestelle des Finanzamts Koblenz in St. Goar weitergeht. Die Buga gGmbH jedenfalls zeigte erstes Interesse an den Räumlichkeiten. Denn sie sucht nach einem neuen Bürostandort im Mittelrheintal.

Seit einigen Monaten ist eine mögliche Schließung der Servicestelle des Finanzamts Koblenz in St. Goar im Gespräch. Nun zeigte nach Informationen unserer Zeitung die Buga gGmbH Interesse an dem Gebäude, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Stiftskirche befindet. Denn wie die Gesellschaft, die ihre Büros derzeit noch im Rathaus in Oberwesel hat, auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, sei sie auf der Suche nach einem neuen Bürostandort.

„Im Zuge der fortschreitenden Planungen für die Bundesgartenschau 2029 und dem damit verbundenen personellen Wachstum ist die Buga 2029 gGmbH auf der Suche nach einem geeigneten Bürostandort im oberen Mittelrheintal“, erklärt sie. Bei der Suche stünden einige Kriterien im Vordergrund. Wichtig seien etwa eine Lage in der Talmitte, ausreichend Platz für bis zu 60 Arbeitsplätze, die Möglichkeit, alle Mitarbeiter an einem Standort zu bündeln, und die Nähe zu den Buga-Parkflächen.

„Die aktuellen Räumlichkeiten im Rathaus Oberwesel werden spätestens zum Jahresende nicht mehr ausreichen“, teilt die Gesellschaft auf Nachfrage mit. Vor diesem Hintergrund würden nun verschiedene Optionen geprüft – darunter auch das ehemalige Stiftsgebäude am Markt in St. Goar, das derzeit noch die Servicestelle des Finanzamts beherbergt.

Falko Hönisch, Stadtbürgermeister in St. Goar, ist sicher: Der Standort könne all diese Kriterien erfüllen und sei geradezu ideal. Er wäre froh über solch eine Ansiedlung. Doch noch steht nicht fest, was aus der Servicestelle wird. Im Oktober 2024 erreichte den CDU-Bundestagsabgeordneten Marlon Bröhr und die CDU-Landtagsabgeordneten Tobias Vogt und Karina Wächter die Information, dass die Landesregierung plane, die beiden Standorte des Finanzamts in St. Goar und St. Goarshausen zu schließen. Damals wie heute kann das Ministerium der Finanzen dazu jedoch keine näheren Informationen geben. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind leider noch keine konkreten Angaben zur weiteren Planung möglich“, teilt die Pressestelle auf Anfrage mit. „Wie bereits mitgeteilt, ist das Landesamt für Steuern gemeinsam mit dem Finanzamt Koblenz mitten in der Entwicklung eines Standortkonzepts, das die Bedarfe der Bevölkerung als auch die der Bediensteten angemessen berücksichtigt“, heißt es abschließend.

Schon im Oktober hatte die Pressestelle lediglich die aktuelle Situation am Mittelrhein geschildert. Rund vier Beschäftigte seien in St. Goar und St. Goarshausen tätig, hieß es damals, die Anzahl der Vorsprachen seien gering, das Bedürfnis nach einem Service vor Ort nehme mit zunehmender Digitalisierung weiter ab. Zudem würden die Räume in den Dienstgebäuden aufgrund der Nutzung von Homeoffice etwa häufig nicht genutzt.

Für die Buga gGmbH indes scheint das ehemalige Sitftsgebäude geradezu ideal. Zumal es sich im Besitz der Kirche befindet. Denn wegen der begrenzten Projektlaufzeit der Bundesgartenschaugesellschaft suche sie ein Objekt zur Miete, hat sie erklärt.