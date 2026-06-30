Neuwahl am 6. September Bürgermeisterrücktritt: Wer kandidiert in Niedersohren? Johannes Koenig 30.06.2026, 20:00 Uhr

i Niedersohren hat kein eigenes Rathaus. Der Gemeinderat tagt daher im Dorfgemeinschaftshaus. Dietmar Heidecker

Wer leitet demnächst im Dorfgemeinschaftshaus in Niedersohren als Ortsbürgermeister die Sitzungen des Gemeinderats? Die Entscheidung fällt vielleicht bei der Neuwahl am 6. September. Der Erste Beigeordnete, Dietmar Heidecker, gibt sich noch bedeckt.

Nach dem überraschenden Rücktritt des bisherigen Ortsbürgermeisters, Jan-Philipp Effgen, sollen nun die Bürgerinnen und Bürgern von Niedersohren am 6. September die Möglichkeit erhalten, einen Nachfolger zu wählen. Das beschloss der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung.







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