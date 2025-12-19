Zoff um Kita St. Josef Simmern Bürgermeister nehmen „sachliche Einordnung“ vor Charlotte Krämer-Schick 19.12.2025, 18:00 Uhr

i Der Parkplatz der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises in Simmern grenzt unmittelbar an das große Grundstück des katholischen Kindergartens St. Josef. Werner Dupuis

Die Emotionen kochen hoch in Simmern, wenn es um die Zukunft der katholischen Kita St. Josef geht. Nachdem die Christdemokraten äußerten, es würden Ratsbeschlüsse ignoriert, melden sich nun die Bürgermeister Andreas Nikolay und Michael Boos zu Wort.

Seit einigen Wochen kochen die Emotionen in Simmern hoch. Grund ist die ungewisse Zukunft der katholischen Kita St. Josef. Jüngst warfen die Christdemokraten dem Stadtbürgermeister und der Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) etwa vor, sie ignorierten Beschlüsse des Stadtrats.







