Bürgermeister nehmen „sachliche Einordnung“ vor

Die Emotionen kochen hoch in Simmern, wenn es um die Zukunft der katholischen Kita St. Josef geht. Nachdem die Christdemokraten äußerten, es würden Ratsbeschlüsse ignoriert, melden sich nun die Bürgermeister Andreas Nikolay und Michael Boos zu Wort.
Seit einigen Wochen kochen die Emotionen in Simmern hoch. Grund ist die ungewisse Zukunft der katholischen Kita St. Josef. Jüngst warfen die Christdemokraten dem Stadtbürgermeister und der Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) etwa vor, sie ignorierten Beschlüsse des Stadtrats.