Schlägerei in Rheinböllen Bürgergespräche der Polizei konnten Ängste abbauen Till Kronsfoth 05.06.2026, 19:00 Uhr

i Die Polizei hält sich mit ersten Erkenntnissen zu Tathergang und -hintergrund noch bedeckt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Karl-Josef Hildenbrand. dpa

Die Ermittlungen im Zuge der Massenschlägerei mit etlichen Verletzten und Festnahmen am vergangenen Samstag in Rheinböllen dauern an: Um Ermittlungserfolge nicht zu gefährden, will die Polizei noch keine Details preisgeben.

Nach einer Massenschlägerei mit Verletzten und etlichen Festnahmen am 30. Mai in Rheinböllen dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei an. Verstärkte Polizeipräsenz „Wir können derzeit keine Detailinformationen zum Verfahrensstand mitteilen, um einen Ermittlungserfolg nicht zu gefährden“, teilt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung mit.







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