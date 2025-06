Mehr als 20 Halteverbotsschilder auf einer Strecke von circa 600 Metern prägen derzeit das Ortsbild von Holzfeld. Grund: Die Durchfahrt des öffentlichen Nahverkehrs soll so gewährleistet sein. Die Straßen seien in diesem Bereich sehr eng, erklärte die Verwaltung kürzlich auf Nachfrage unserer Zeitung, daher sei das Halteverbot angeordnet worden. Das eigentliche Problem in Holzfeld aber ist die geplante Neugestaltung einer Bushaltestelle, die bereits seit mehr als fünf Jahren auf sich warten lässt. Nun zeichnet sich allmählich eine Lösung ab.

„Holzfeld hat eine sehr gute Busverbindung.“

Bürgermeister Jörg Haseneier

Nachdem die Bürger für Boppard (BfB) in der jüngsten Sitzung des Stadtrats eine Anfrage zum Thema stellten, gab Bürgermeister Jörg Haseneier einen Sachstandsbericht. Diese Anfrage sei eine gute Gelegenheit, um in dem Gremium, das letztendlich auch entscheidet, über die Angelegenheit zu sprechen, sagte er. „Holzfeld hat eine sehr gute Busverbindung“, machte der Bürgermeister deutlich. Dadurch sei dort eine Art Knotenpunkt entstanden, der nun Probleme bereite. „Das ist ein infrastrukturelles Problem, das die Bürger beschäftigt“, sagte er. Bereits 2019/2020 sei eine Machbarkeitsstudie erstellt worden, seither hätten sich immer neue Pläne entwickelt. „Es hat Gespräche mit dem LBM gegeben, es waren eine Ampelanlage und ein Kreisverkehr im Gespräch“, zeichnete Haseneier nach. Auch Grundstücksankäufe seien getätigt worden – mit dem Ergebnis, dass die Realisierung der ursprünglichen Planung zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Euro kosten würde.

i Vor und nach jedem Abzweig von der Ringstraße endet und beginnt das Halteverbot. Daher sind in Holzfeld mehr als 20 solcher Schilder notwendig. Dupuis Werner. Werner Dupuis

„Nun sind wir so weit, dass wir dem Ortsbeirat eine andere Lösung vorstellen können“, sagte der Bürgermeister. Eine, die weitaus günstiger ausfalle: Die „Variante 2025“ koste nur 600.000 Euro. Zwischenzeitlich hat der Ortsbeirat Holzfeld eine Sondersitzung einberufen, bei der das Planungsbüro Stadt-Land-Bahn (SLB) im Beisein von Haseneier diese Variante vorstellte. Sie sieht eine teilweise Sperrung der Ringstraße vor, damit Busse ungehindert in diese einfahren und auf dem von der Stadt bereits erworbenen Gelände drehen können. „Die Differenz bei den Baukosten zur ursprünglichen Planung beträgt 1 Million Euro“, betonte Haseneier. „Das muss man der Bevölkerung mal deutlich machen“, sagte er – auch mit Blick auf die Straßenausbaubeiträge.

„Vor fünf bis sechs Jahren wurde noch gemosert, dass es keine gute Busanbindung gibt.“

Ortsvorsteher Johannes Link

Gleiches betonte auch Ortsvorsteher Johannes Link im Gespräch mit unserer Zeitung. Dennoch seien die Meinungen in der Bevölkerung geteilt, wie eine Fragestunde während der Sondersitzung am Mittwoch zeigte. „Vor fünf bis sechs Jahren wurde noch gemosert, dass es keine gute Busanbindung gibt“, sagte er. Nun sei diese richtig gut, daher komme für ihn eine Streichung von Verbindungen nicht infrage. „Auch wenn es doof ist, dass die Busse durchs Dorf fahren müssen“, sagte Link. Es müsse eine ordentliche Bushaltestelle her. In der vorgestellten Lösung sehe er mehr Vor- als Nachteile, gerade auch in Bezug auf die Ausbaubeiträge. „Wird die Straße nicht gesperrt, ist nur der Wendehammer förderungsfähig und dann wird es teuer für die Anwohner“, ist er sicher. Wird die Ringstraße in dem Bereich aber zur reinen Busspur, könne auch dieser Ausbau gefördert werden. „Dann werden die Bürger eventuell gar nicht belastet“, sagte er.

Über das generelle Parkverhalten in Holzfeld müsse in einem nächsten Schritt gesprochen werden. Möglich wären eventuell eingezeichnete Parktaschen, schlägt er vor. Fehlende Parkmöglichkeiten am Gemeindehaus könnten vielleicht über den Zukunftscheck Dorf gelöst werden. Nun aber sei er erst einmal froh, dass die Bushaltestelle Fortschritte mache. Der Ortsbeirat hat am Mittwoch der weiteren Planung und Prüfung auf Basis der „Variante 2025“ zugestimmt mit der Bitte, bei den weiteren Planungen als besondere Leistungen die Auswirkungen auf die verbliebenen Ortseinfahrten zu prüfen und diese im Zuge der Leistungsphasen 2 beziehungsweise 3 mit einzubeziehen. Haseneier geht davon aus, dass ein Förderantrag noch in diesem Jahr gestellt und mit den Bauarbeiten im kommenden Jahr begonnen werden könnte.

Holzfeld ist seit Jahren Thema

Bereits im Dezember 2021 hatte das Ingenieurbüro Stadt Land Bahn im Bopparder Stadtrat über den Fortgang der Bestrebungen informiert, sämtliche Bushaltestellen auf Bopparder Gemarkung barrierefrei auszubauen. Eine im Mai 2022 vorgestellte Machbarkeitsstudie dient seither als Grundlage für die Umsetzung der Ausbaumaßnahmen. Sie beinhaltet auftragsgemäß auch die für vier Haltestellen skizzenhafte Ausarbeitungen der Haltepunkte in Bad Salzig, Buchholz, Boppard und Holzfeld. Letztere stand damals ganz vorn auf der Prioritätenliste. Passiert war in den vergangenen Jahren augenscheinlich jedoch nichts. Nun sollen Angebote für die ersten Planungsphasen eingeholt werden. „Wir wollten in Holzfeld nie die Goldrandlösung“, hatte Ortsvorsteher Johannes Link in der jüngsten Stadtratssitzung gesagt. „Wir hätten diese Lösung schon vor fünf Jahren diskutieren können“, ist er sicher. Es sei ärgerlich, dass es so lange gedauert habe.