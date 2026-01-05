Windkraftausbau im Hunsrück Bündnis ruft zu Demo vor der Stadthalle Boppard auf Charlotte Krämer-Schick 05.01.2026, 10:00 Uhr

i In den vergangenen Wochen demonstierten immer wieder Bürger gegen den weiteren Ausbau der Windkraft und insbesondere im Soonwald – etwa in Simmern. Philipp Lauer

Wenn Bündnis 90/Die Grünen zum Neujahrsempfang in Boppard zusammenkommen, wird auch Klimaschutzministerin und Spitzenkandidatin Katrin Eder das Mittelrheintal besuchen. Daher ruft das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur zu einer Demo auf.

Wenn der Kreisverband Rhein-Hunsrück von Bündnis 90/Die Grünen für Sonntag, 11. Januar, ab 15.30 Uhr zu seinem Neujahrsempfang einlädt, soll es bereits ab 14 Uhr eine Demonstration an der Stadthalle Boppard geben. Dazu ruft das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur auf.







Artikel teilen

Artikel teilen