Bündnis ruft zu Demo vor der Stadthalle Boppard auf

Wenn Bündnis 90/Die Grünen zum Neujahrsempfang in Boppard zusammenkommen, wird auch Klimaschutzministerin und Spitzenkandidatin Katrin Eder das Mittelrheintal besuchen. Daher ruft das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur zu einer Demo auf.
Wenn der Kreisverband Rhein-Hunsrück von Bündnis 90/Die Grünen für Sonntag, 11. Januar, ab 15.30 Uhr zu seinem Neujahrsempfang einlädt, soll es bereits ab 14 Uhr eine Demonstration an der Stadthalle Boppard geben. Dazu ruft das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur auf.