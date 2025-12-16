Windkraft im Hunsrück Bündnis fordert sofortigen Schutz des Soonwalds Charlotte Krämer-Schick 16.12.2025, 16:00 Uhr

i Keine Windkraft im Soonwald, so lautet ein Teil der Forderung aus dem Rhein-Husnrück-Kreis. Gehört wurde diese in Mainz nicht, und das sorgt für Kritik. Werner Dupuis

Die Zustimmung der Landesregierung zur Änderung des Landeswindenergiegebietegesetzes sorgt weiterhin für Unmut. Zunächst hatten sich Landrat Volker Boch und Tobias Vogt (CDU) geäußert. Nun kommt Kritik vom Bündnis Energiewende für Mensch und Natur.

Die Entscheidung des Landtags, dem Entwurf des „Ersten Landesgesetzes zur Änderung des Landeswindenergiegebietegesetzes“ mehrheitlich zuzustimmen, sorgt weiterhin für Unmut insbesondere im Rhein-Hunsrück-Kreis. Nachdem sich Landrat Volker Boch und der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Vogt enttäuscht zeigten, meldet sich nun auch das „Bündnis Energiewende für Mensch und Natur“ zu Wort – und stellt klare Forderungen an die Landesregierung.







