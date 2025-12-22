Windkraft im Hunsrück Bündnis an Minister Ebling: „Gerechtigkeit muss her“ Charlotte Krämer-Schick 22.12.2025, 11:00 Uhr

i Weiterhin gibt es viel Wirbel um den weiteren Ausbau der Windkraft im Hunsrück. Das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur wendet sich nun in einem Offenen Brief an Innenminister Michael Ebling. Fredrik von Erichsen/dpa

Erst kürzlich hatte das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur klare Forderungen an die Landesregierung gestellt. Nun schreibt es zudem einen Offenen Brief an Innenminister Michael Ebling:

Nachdem das Bündnis Energiewende für Mensch und Natur erst kürzlich klare Forderungen an die Landesregierung stellte, wendet es sich nun in einem Offenen Brief explizit an Innenminister Michael Ebling. Unterzeichnet ist dieser Breif, der unserer Redaktion vorliegt, von Wolfgang Piroth im Namen des Bündnisvorstandes.







Artikel teilen

Artikel teilen