Tag der Bibliotheken Bücherei Simmern ist viel mehr als nur ein Ausleihort 23.10.2025, 14:00 Uhr

i Für Isabel Wagner, die Leiterin der Stadtbücherei Simmern, ist der Tag der Bibliotheken Aktionstag und Weckruf zugleich. Andreas Nitsch

Zwischen Regalen flüstert Wissen, Ideen warten darauf, entdeckt zu werden – am Tag der Bibliotheken feiern wir all das, was Lesen, Lernen und Staunen möglich macht. Ein Tag für Neugierige, Bücherfreunde und alle, die Geschichten lieben.

Lesen, lernen, entdecken – am 24. Oktober feiern wir den Tag der Bibliotheken. Ein Tag, um zu zeigen, wie lebendig und wichtig Bibliotheken gerade für den ländlichen Raum sind – auch im Rhein-Hunsrück-Kreis. Das angestaubte Bild von Bibliotheken – leise Räume, strenge Regeln, veraltete Bücher – stammt aus einer Zeit, in der sie tatsächlich vor allem Aufbewahrungsorte von Wissen waren.







Artikel teilen

Artikel teilen