Tag der Bibliotheken
Bücherei Simmern ist viel mehr als nur ein Ausleihort
Für Isabel Wagner, die Leiterin der Stadtbücherei Simmern, ist der Tag der Bibliotheken Aktionstag und Weckruf zugleich.
Andreas Nitsch

Zwischen Regalen flüstert Wissen, Ideen warten darauf, entdeckt zu werden – am Tag der Bibliotheken feiern wir all das, was Lesen, Lernen und Staunen möglich macht. Ein Tag für Neugierige, Bücherfreunde und alle, die Geschichten lieben.

Lesen, lernen, entdecken – am 24. Oktober feiern wir den Tag der Bibliotheken. Ein Tag, um zu zeigen, wie lebendig und wichtig Bibliotheken gerade für den ländlichen Raum sind – auch im Rhein-Hunsrück-Kreis. Das angestaubte Bild von Bibliotheken – leise Räume, strenge Regeln, veraltete Bücher – stammt aus einer Zeit, in der sie tatsächlich vor allem Aufbewahrungsorte von Wissen waren.

