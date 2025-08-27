Wenn die Regale voll sind und die Bücher sich stapeln, dann wird es Zeit, den einen oder anderen Schmöker auszusortieren. Mit etwas Glück wird man dafür reichlich belohnt.

Auf einer Skala, die Tätigkeiten danach sortiert, ob ich sie mehr oder weniger mag, steht das Lesen eines guten Buchs ziemlich weit oben. Nicht so weit oben steht das Zusammenbauen von Regalen aus dem Möbelmarkt, auch wenn ich darin inzwischen eine gewisse Routine habe. Regale braucht man schließlich, um all die Bücher, die zu lesen waren oder noch zu lesen sind, ordentlich unterzubringen. Irgendwann sind die Regale aber so voll, dass keine Bücher mehr reinpassen, und etwas später ist dann plötzlich das Haus so voll, dass keine Regale mehr reinpassen. So weit war es jetzt.

Also habe ich aussortiert. Hier ein Roman, der einem guten Freund gefallen könnte, dort ein Krimi, den der Nachbar neulich interessant fand. Und dann noch ein paar Schmöker, bei denen sich kein konkreter Empfänger aufdrängte und die deshalb als Bücherspende für einen karitativen Verein in einer eigenen Kiste landeten.

Natürlich blättert man beim Aussortieren noch einmal in das eine oder andere Buch hinein und erinnert sich: Wie spannend dieser Thriller, wie bewegend diese Biografie, wie überraschend dieser ... Fünf-Euro-Schein?! Tatsächlich flatterte mir aus einem Buch Bargeld entgegen. Der Schmöker diente einst wohl als Strandlektüre und der Geldschein als improvisiertes Lesezeichen, bevor beide in Vergessenheit gerieten. Dieses Mal hab ich das Geld sorgsam beiseitegelegt – als verdienten Lohn für meine Mühe. Bücher machen eben glücklich.