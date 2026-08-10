Alarm während des Bohr-Fests
Büchenbeuren: Feuerwehr rückt zu Flächenbrand aus
Dichter Rauch über dem Rapsfeld: Zwischen Büchenbeuren und Wahlenau brannte am Sonntagnachmittag eine rund 200 mal 80 Meter groß
Dichter Rauch über dem Rapsfeld: Zwischen Büchenbeuren und Wahlenau brannte am Sonntagnachmittag eine rund 200 mal 80 Meter große Fläche.
Sebastian Schmitt

Ausgelassene Stimmung, plötzlich ging der Alarm los: Ein Flächenbrand zwischen Büchenbeuren und Wahlenau sorgte am Sonntagnachmittag für einen schnellen Aufbruch auf dem Bohr-Fest. Warum der Einsatz derzeit kein Einzelfall ist.

Lesezeit 1 Minute
Für einige Besucher des großen Bohr-Festes kam der plötzliche Aufbruch am Sonntagnachmittag überraschend: Gegen 14.09 Uhr sprangen mehrere Männer nahezu gleichzeitig auf und verließen eilig das Festgelände. Der Grund war schnell klar – die Feuerwehr war zu einem Flächenbrand an der K 75 zwischen Büchenbeuren und Wahlenau alarmiert worden.
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