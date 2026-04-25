Anfang April sollen drei Männer eine Frau in Buchholz in ein Auto gezerrt haben. Die Polizei konnte rechtzeitig einschreiten. Doch nun ist das Opfer plötzlich verschwunden.
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Der Aufenthaltsort der Buchholzerin, die am vergangenen Wochenende verschwunden ist, ist weiterhin unbekannt. Auf Nachfrage unserer Zeitung heißt es von der Pressestelle des Koblenzer Polizeipräsidiums: „Das zuständige Fachkommissariat der Kriminaldirektion Koblenz bewertet weiterhin fortlaufend eine mögliche Gefahrenlage und steht auch mit ausländischen Polizeibehörden in Kontakt.