Polizei ist auf der Suche
Buchholzerin verschwunden: Führt die Spur ins Ausland?
In der Nähe des Kreisels, in der Straße „Am Heidepark“, in Buchholz haben drei Männer eine junge Frau am 8. April gegen deren Wi
In der Nähe des Kreisels, in der Straße „Am Heidepark“, in Buchholz haben drei Männer eine junge Frau am 8. April gegen deren Willen in ihr Auto gezerrt.
Annalena Bischoff

Anfang April sollen drei Männer eine Frau in Buchholz in ein Auto gezerrt haben. Die Polizei konnte rechtzeitig einschreiten. Doch nun ist das Opfer plötzlich verschwunden.

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Der Aufenthaltsort der Buchholzerin, die am vergangenen Wochenende verschwunden ist, ist weiterhin unbekannt. Auf Nachfrage unserer Zeitung heißt es von der Pressestelle des Koblenzer Polizeipräsidiums: „Das zuständige Fachkommissariat der Kriminaldirektion Koblenz bewertet weiterhin fortlaufend eine mögliche Gefahrenlage und steht auch mit ausländischen Polizeibehörden in Kontakt.

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