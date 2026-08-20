Von Boppard nach Emmelshausen
Brückenabriss: Züge der Hunsrückbahn fallen aus
Weil die Fußgängerbrücke (hinten links) am kommenden Wochenende abgerissen wird, herrscht auch Stillstand auf der Schiene der Hu
Weil die Fußgängerbrücke (hinten links) am kommenden Wochenende abgerissen wird, herrscht auch Stillstand auf der Schiene der Hunsrückbahn.
Annalena Bischoff

Stillstand auf der Schiene der Hunsrückbahn am kommenden Wochenende: Weil eine Fuß- und Radfahrerbrücke über die A61 abgerissen werden muss, wird auch die direkt danebenliegende Bahnstrecke gesperrt. Was das für Bahnfahrer bedeutet.

Lesezeit 1 Minute
Normalerweise verbindet die Hunsrückbahn Boppard und Emmelshausen im Stundentakt. Am kommenden Wochenende bleiben die Züge allerdings im Bahnhof: Von Freitag, 21. August, 16 Uhr, bis Sonntag, 23. August, 22 Uhr, fällt der Zugverkehr auf der Strecke aus.
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