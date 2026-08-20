Stillstand auf der Schiene der Hunsrückbahn am kommenden Wochenende: Weil eine Fuß- und Radfahrerbrücke über die A61 abgerissen werden muss, wird auch die direkt danebenliegende Bahnstrecke gesperrt. Was das für Bahnfahrer bedeutet.
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Normalerweise verbindet die Hunsrückbahn Boppard und Emmelshausen im Stundentakt. Am kommenden Wochenende bleiben die Züge allerdings im Bahnhof: Von Freitag, 21. August, 16 Uhr, bis Sonntag, 23. August, 22 Uhr, fällt der Zugverkehr auf der Strecke aus.