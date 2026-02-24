Kandidaten im Wahlkreis 23: Brück: Führerschein muss bezahlbar sein
Kandidaten im Wahlkreis 23
Brück: Führerschein muss bezahlbar sein
SPD-Bewerberin im Wahlkreis 23 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.
Lesezeit 4 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Bettina Brück tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 23 – Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg (Hunsrück) für die Partei SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands an.