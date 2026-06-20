Kennenlernen in der Heimat
Brotkönigin will auch in Emmelshausen präsent sein
Tatjana Krechel will als Brotkönigin nicht nur auf Veranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs sein, sondern auch in ihrer Hei
Tatjana Krechel will als Brotkönigin nicht nur auf Veranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs sein, sondern auch in ihrer Heimat im Hunsrück.
Lara Kempf

Trotz ihres Amtes als Brotkönigin will Tatjana Krechel aus Emmelshausen auch für die Menschen in ihrer Heimat greifbar sein. Dafür hat sie bereits eine erste Veranstaltung geplant.

Lesezeit 1 Minute
Seit wenigen Wochen beherbergt Emmelshausen eine royale Persönlichkeit: Tatjana Krechel ist die amtierende rheinisch-westfälische Brotkönigin. Mit diesem Titel wird die 31-Jährige in den nächsten drei Jahren voraussichtlich auf verschiedenen Veranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs sein und ihr Handwerk repräsentieren.

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