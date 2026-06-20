Trotz ihres Amtes als Brotkönigin will Tatjana Krechel aus Emmelshausen auch für die Menschen in ihrer Heimat greifbar sein. Dafür hat sie bereits eine erste Veranstaltung geplant.
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Seit wenigen Wochen beherbergt Emmelshausen eine royale Persönlichkeit: Tatjana Krechel ist die amtierende rheinisch-westfälische Brotkönigin. Mit diesem Titel wird die 31-Jährige in den nächsten drei Jahren voraussichtlich auf verschiedenen Veranstaltungen in ganz Deutschland unterwegs sein und ihr Handwerk repräsentieren.