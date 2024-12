Seit 50 Jahren glücklich Brigitte und Hans-Herbert Arndt feiern Goldene Hochzeit Werner Dupuis 06.12.2024, 06:00 Uhr

i Seit 50 Jahren sind Brigitte und Hans-Herbert Arndt aus Alterkülz verheiratet, am Nikolaustag 1974 gaben sich die waschechten Ostfriesen das Jawort. Werner Dupuis

Am Nikolaustag 1974 gaben sich Brigitte und Hans-Herbert Arndt aus Alterkülz das Ja-Wort.

Ihre Goldene Hochzeit feiern die Eheleute Brigitte und Hans-Herbert Arndt aus Alterkülz. Am Nikolaustag vor 50 Jahren, im Jahr 1974 also, schlossen sie in Emden den ewigen Bund fürs Leben.Beide sind waschechte Ostfriesen. Die Jubilarin war lange Jahre als Hauswirtschaftsmeisterin Chefin der Küche in Altenpflegeheimen tätig.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen