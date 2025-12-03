Breites Bündnis fordert „Hände weg vom Soonwald“

„Hände weg vom Soonwald“, das war die Kernbotschaft, die rund 60 Menschen aus dem Hunsrück und der Region in Mainz äußerten. Grund für die Demo war eine Ausschusssitzung, die sich mit Stellungnahmen zum Landeswindenergiegebietegesetz befasste.
