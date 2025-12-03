Weitere Windkraft im Land Breites Bündnis fordert „Hände weg vom Soonwald“ Charlotte Krämer-Schick 03.12.2025, 18:00 Uhr

i Rund 60 Menschen beteiligten sich an einer Protestaktion in Mainz, zu der ein breites Bündnis aufgerufen hatte. Sie forderten, insbesondere den Sonnwald und den Lützelsoon nicht mit Windkraftanlagen zu bebauen. Charlotte Krämer-Schick

„Hände weg vom Soonwald“, das war die Kernbotschaft, die rund 60 Menschen aus dem Hunsrück und der Region in Mainz äußerten. Grund für die Demo war eine Ausschusssitzung, die sich mit Stellungnahmen zum Landeswindenergiegebietegesetz befasste.

„Hände weg vom Soonwald“, das war die klare Botschaft in Richtung Landesregierung, die am Mittwochmittag rund 60 Menschen in Mainz äußerten. Ein Bündnis aus Vereinen und Initiativen hatte zu der Kundgebung auf dem Ernst-Ludwig-Platz unweit des Landtags aufgerufen.







