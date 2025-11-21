Brasilianer lernen die Heimat ihrer Vorfahren kennen

Mitte des 19. Jahrhunderts wanderten zahlreiche Hunsrücker nach Brasilien aus, um neu anzufangen. Elf Nachkommen dieser Auswanderer sind nun in die entgegengesetzte Richtung gereist – eine Reise in die alte Heimat ihrer Vorfahren.
Lesezeit 3 Minuten
Elf Besucher aus dem fernen Brasilien erlebten im „Heimat“-Drehort Gehlweiler einen Höhepunkt ihrer Reise ins Land ihrer Vorfahren. Harry Dämgen und seine Frau Brunhilde bescherten den Gästen aus der Rheinböllener Partnerstadt Maratá im kleinen Filmhaus ein vorgezogenes Weihnachten.