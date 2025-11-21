Zu Besuch im Hunsrück Brasilianer lernen die Heimat ihrer Vorfahren kennen Thomas Torkler 21.11.2025, 16:00 Uhr

i In der Dorfstraße sind an den Häusern Schautafeln aufgestellt, die die Häuser mit ihren verkleideten Fassaden zeigen, so wie sie während der 69 Drehtage zwischen dem 17. April und dem 10. August 2012 aussahen. Thomas Torkler

Mitte des 19. Jahrhunderts wanderten zahlreiche Hunsrücker nach Brasilien aus, um neu anzufangen. Elf Nachkommen dieser Auswanderer sind nun in die entgegengesetzte Richtung gereist – eine Reise in die alte Heimat ihrer Vorfahren.

Elf Besucher aus dem fernen Brasilien erlebten im „Heimat“-Drehort Gehlweiler einen Höhepunkt ihrer Reise ins Land ihrer Vorfahren. Harry Dämgen und seine Frau Brunhilde bescherten den Gästen aus der Rheinböllener Partnerstadt Maratá im kleinen Filmhaus ein vorgezogenes Weihnachten.







