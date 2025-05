Ein Großbrand fordert am Montagnachmittag die Einsatzkräfte in Lahr in der Verbandsgemeinde Kastellaun

Bei einem Wohnhausbrand in Lahr in der Verbandsgemeinde Kastellaun wurde am Montagnachmittag nach ersten Polizeiangaben keine Personen verletzt. Das Feuer brach in einem Haus in der Hauptstraße aus. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr hatte das Feuer am frühen Abend unter Kontrolle. Nähere Angaben zur Schadenshöhe konnten noch nicht gegeben werden. Es wird nachberichtet.