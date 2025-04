Brand in Simmern: Frau und sieben Katzen sind tot

Für die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Simmern kam jede Hilfe zu spät. Nach einem Brand konnte die Frau nur noch tot geborgen werden. Mit ihr starben sieben Katzen.

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Simmern konnte die Bewohnerin am Montagnachmittag nur noch tot geborgen werden. „Die Frau ist erstickt, nicht verbrannt“, betont Andreas Roth, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Simmern-Rheinböllen. Sieben Katzen sind ebenfalls leblos aufgefunden worden. Die Brandursache ist unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Simmern ist am Montag, 7. April, um 14.38 Uhr von der Rettungsleitstelle alarmiert worden. „Uns wurde ein Wohnungsbrand mit Menschenrettung gemeldet. Das ist mit das Schlimmste, das uns passieren kann“, berichtet VG-Wehrleiter Roth noch am Unglücksort in der Beethovenstraße.

„Es ist gut möglich, dass der Brand einige Stunden zurückliegt, vielleicht sogar schon in der Nacht zuvor stattgefunden hat.“

Andreas Roth, Wehrleiter der VG Simmern-Rheinböllen

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle habe es zwar Anzeichen eines Brandereignisses gegeben. „Aber es hat sich nicht um einen typischen Wohnungsbrand gehandelt“, erklärt Roth. Oberhalb von zwei Fenstern im ersten Stock seien schwarze Rußverfärbungen sichtbar gewesen, „aber es war kein Rauch mehr zu sehen“, fügt er hinzu. „Es ist gut möglich, dass der Brand einige Stunden zurückliegt, vielleicht sogar schon in der Nacht zuvor stattgefunden hat“, sagt Roth. Er denkt, dass d as Feuer mangels Sauerstoff von allein ausgegangen ist. Alle Rollläden seien heruntergelassen gewesen. „Da sie aus Aluminium sind, haben sie sehr gut nach außen abgedichtet“, erläutert Roth.

Feuer könnte in der Küche ausgebrochen sein

Dies sei auch die Ursache für die starke Verrauchung gewesen. Die Feuerwehrleute – im Einsatz waren 55 Kräfte der Einheiten Simmern, Tiefenbach und Kümbdchen-Keidelheim – haben, nach Betreten des Gebäudes mit Atemschutzgeräten außer der toten Bewohnerin auch sieben tote Katzen entdeckt. „Wir haben Haustür und Fenster aufgebrochen und sind so ins Innere gelangt“, sagt Roth. Die Arbeit der Wehrleute sei durch die extreme Vermüllung des Gebäudes erschwert worden. Die Brandursache sei noch unklar, Roth kann sich aber vorstellen, „dass das Feuer im Erdgeschoss in der Küche ausgebrochen ist. Alles Weitere werden die Ermittlungen der Polizei ergeben.“