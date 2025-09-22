Spendenaktion gestartet Brand in Neuerkirch: Von Welle der Solidarität getragen 22.09.2025, 17:00 Uhr

i Das Feuer, das die Scheune von Ingo Bauermann und seinem Sohn Juri zerstört hat, ging mutmaßlich von diesem Traktor aus. Charlotte Krämer-Schick

Noch wissen Juri und Ingo Bauermann noch nicht, wie es mit ihrem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb in Neuerkirch weitergeht. Was sie aber seit dem Brand am Samstag, 6. September, wissen, ist: Im Notfall stehen die Menschen zusammen.

Als Juri Bauermann am Samstag, 6. September, um kurz nach 23 Uhr die Flammen am Traktor entdeckt, ist ihm gleich klar: Da muss professionelle Hilfe her. „Die Kabine stand schon in Brand“, erzählt der 21-Jährige, „selbst anpacken hätte da nichts mehr gebracht“, ist er sicher.







Artikel teilen

Artikel teilen