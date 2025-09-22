Noch wissen Juri und Ingo Bauermann noch nicht, wie es mit ihrem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb in Neuerkirch weitergeht. Was sie aber seit dem Brand am Samstag, 6. September, wissen, ist: Im Notfall stehen die Menschen zusammen.
Als Juri Bauermann am Samstag, 6. September, um kurz nach 23 Uhr die Flammen am Traktor entdeckt, ist ihm gleich klar: Da muss professionelle Hilfe her. „Die Kabine stand schon in Brand“, erzählt der 21-Jährige, „selbst anpacken hätte da nichts mehr gebracht“, ist er sicher.