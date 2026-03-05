Ein Einfamilienhaus brennt, zwei Menschen werden aus den Flammen gerettet. So geschehen am Dienstagabend in Kastellaun. Jetzt ergeben die Ermittlungen, dass es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt handeln könnte.

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Kastellaun am Dienstag, 3. März, wird nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung sowie wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Das haben

die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und das Polizeipräsidium Koblenz in einer

emeinsamen Presseerklärung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.