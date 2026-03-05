Versuchtes Tötungsdelikt?
Brand in Kastellaun: Bewohnerin in Untersuchungshaft
Bei einem Wohnhausbrand in Kastellaun haben die beiden Bewohner schwere Verletzungen erlitten.
Philipp Lauer

Ein Einfamilienhaus brennt, zwei Menschen werden aus den Flammen gerettet. So geschehen am Dienstagabend in Kastellaun. Jetzt ergeben die Ermittlungen, dass es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt handeln könnte.

Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Kastellaun am Dienstag, 3. März, wird nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung sowie wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Das haben die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach und das Polizeipräsidium Koblenz in einer  g emeinsamen Presseerklärung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

