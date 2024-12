Feuerwehr hat zwei Einsätze Brand im Industriegebiet Wiebelsheim: Sieben Verletzte 20.12.2024, 13:23 Uhr

i Ein Wohnmobilanbau, eine Art Vorzelt, stand am Mittwochabend auf dem Campingplatz in Hausbay in Flammen. Ein Übergreifen auf Nachbarparzellen konnte verhindert werden. Torsten Weißhaupt/Feuerwehr Pfalzfeld

Gleich zwei Einsätze binnen 36 Stunden hatten Feuerwehrleute in der VG Hunsrück-Mittelrhein zu bewältigen.

Sieben Mitarbeiter sind bei einem Brand, der am Freitagmorgen in einem Unternehmen im Industriegebiet Wiebelsheim (VG Hunsrück-Mittelrhein) ausgebrochen ist, verletzt worden. Vier von ihnen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Glimpflicher ist es am Mittwochabend bei einem Feuer auf dem Campingplatz in Hausbay ausgegangen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen