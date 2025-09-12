Dicke Rauchschwaden im Industriepark Simmern: In einer Produktionshalle ist ein Brand ausgebrochen. 50 Wehrleute sind im Einsatz.

Zu einem Brand in den Industriepark in Simmern wurden am Freitagvormittag um 11.55 Uhr die Feuerwehren alarmiert. Durch einen technischen Defekt in einer Absauganlage in der Produktionshalle von Hydraulik Schmidt entwickelten sich dicke Rauchschwaden. Die Mitarbeiter konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Feuerwehren aus Simmern, Riesweiler, Tiefenbach, Rheinböllen, Kümbdchen-Keidelheim und Laubach – alle ausgestattet mit Atemschutzausrüstungen – eilten zum Brandort. Insgesamt waren rund 50 Wehrleute und das Rote Kreuz am Ort. Die Polizei hatte die Zufahrt um Industriepark abgesperrt.

Das defekte Gerät wurde von der Feuerwehr abgelöscht und aus der Halle ins Freie gebracht. Mit mehreren Geräten der Feuerwehren wurde der Rauch aus dem Gebäudekomplex abgesaugt. Spezialisiert ist das betroffene Unternehmen auf die Instandsetzung von Hydraulikanlagen mit Hydraulikzylindern, Schlauch- und Rohrleitungen. Über die Höhe des entstandenen Schadens wurde keine Angabe gemacht.