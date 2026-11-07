Kriegsgräber in Buchholz Bopparder SS-Soldaten beschäftigen Lokalpolitik Martin Boldt 07.11.2026, 10:00 Uhr

i Auf der Kriegsgräberstätte in Boppard-Bucholz wurden mehrheitlich SS-Soldaten bestattet. Ein dezidierter Hinweis auf ihre Kriegsverbrechen während des Zweiten Weltkrieges fehlt bislang Martin Boldt

Auf der Kriegsgräberstätte in Boppard-Buchholz erinnert ein Gedenkstein an rund 20 Gefallene Soldaten der 6. SS Gebirgsvision Nord. Zu deren Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg fehlt bislang jegliche Einordnung, das soll sich zukünftig ändern.

Auf dem Gebiet der Stadt Boppard befinden sich gleich mehrere Orte, die an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges in der Region erinnern: Es gibt die Kriegsgräberstätte Pfaffenheck und den Ehrenhain im Stadtbezirk Buchenau als zentralen Gedenkort für die Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg.







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