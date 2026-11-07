Auf der Kriegsgräberstätte in Boppard-Buchholz erinnert ein Gedenkstein an rund 20 Gefallene Soldaten der 6. SS Gebirgsvision Nord. Zu deren Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg fehlt bislang jegliche Einordnung, das soll sich zukünftig ändern.
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Auf dem Gebiet der Stadt Boppard befinden sich gleich mehrere Orte, die an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges in der Region erinnern: Es gibt die Kriegsgräberstätte Pfaffenheck und den Ehrenhain im Stadtbezirk Buchenau als zentralen Gedenkort für die Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg.