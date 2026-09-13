Lange Vollsperrung
Bopparder Schützenstraße wird zur Dauerbaustelle
Noch kann der Verkehr frei fließen. Wenn ab Mitte September die Arbeiten zum Ausbau der Bopparder Schützenstraße beginnen, folgt
Noch kann der Verkehr frei fließen. Wenn ab Mitte September die Arbeiten zum Ausbau der Bopparder Schützenstraße beginnen, folgt eine Vollsperrung.
Martin Boldt

Die Anwohner der Schützenstraße in Boppard brauchen in der nächsten Zeit starke Nerven: Die Stadt startet Mitte September den Ausbau der Strecke unter Vollsperrung. Zeitansatz bis zur Fertigstellung: etwas mehr als eineinhalb Jahre.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Großbaustelle, direkt vor der eigenen Haustür, darauf müssen sich ab sofort die Bewohner der Schützenstraße in Boppard einstellen. 19 Monate planen die Stadt und der RheinHunsrück Wasser Zweckverband für den Ausbau der westlich der Bahntrasse verlaufenden Nebenstrecke.
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