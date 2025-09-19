Wenn Georg Scherzinger und seine Hündin Frida aus Boppard ihre Runde drehen, halten sie – zumindest Herrchen – die Augen offen. Nach Kot und Müll. Ein kleiner Eimer und eine Zange sind wertvolle Utensilien.
Er will die Welt – insbesondere aber seine Geburts- und Heimatstadt Boppard – ein kleines Stück besser machen: der Kot- und Kleinstmüllsammler aus Leidenschaft. So nennt sich Georg Scherzinger selbst. Wenn der 65-Jährige mit seiner Labradorhündin Frida durch die einstige Reichsstadt spaziert, hat er in der Regel einen kleinen Plastikeimer, eine Greifzange und mehrere Hundekotbeutel dabei.