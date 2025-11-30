Schwierige Premiere Bopparder Lichterzauber: Ein Abend, der wachsen darf Marc Schenten 30.11.2025, 14:51 Uhr

i Adventsflair unter dem Lichterbaum: Einige Besucher blieben für einen Moment stehen und genossen die Atmosphäre. Marc Schenten

Trotz Adventsflair und festlicher Beleuchtung: Die Premiere des „Bopparder Lichterzauber – Let it glow“ auf dem Oberen Marktplatz entpuppte sich als ausbaufähig. Aber die festlichen Fensterdekorationen einiger Anwohner machen Lust auf mehr.

Zum ersten Mal luden die Tourist-Information und die Stadt Boppard am Freitag zum „Bopparder Lichterzauber – Let it glow“ ein. Der Obere Marktplatz sollte sich – so die Ankündigung – in ein funkelndes Lichtermeer verwandeln und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die Adventszeit eröffnen.







