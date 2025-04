Zum Mittelrheinischen Weinfrühling kommen seit 1996 Jahr für Jahr Tausende Besucher Ende April zur Weinwanderung in den Bopparder Hamm. 2025 findet die beliebte Veranstaltung zwischen Boppard und Spay am Sonntag, 27. April, statt.

Mit dem Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm steht am Sonntag, 27. April, ein Höhepunkt im Veranstaltungsjahr in der Region an. Tausende Besucher können es sich ab 10.30 bis 19 Uhr auf der etwa fünf Kilometer langen Strecke beim Weinwandern durch die größte zusammenhängende Rebfläche im kleinsten Anbaugebiet Deutschlands gutgehen lassen.

Die Wettervorhersage für Sonntag ist vielversprechend. „Als Winzer habe ich mich über den Regen der vergangenen Tage gefreut“, sagt Florian Weingart, der in diesem Jahr den Vorsitz im Förderverein Bopparder Hamm innehat, der die Weinwanderung veranstaltet. „Es ist grün zum Frühlingsbeginn, eine schöne Kulisse für den Mittelrheinischen Weinfrühling.“ Er und seine Kollegen bringen ein breites Sortiment aus dem Jahrgang 2023, aber auch schon aus 2024 mit in den Bopparder Hamm – die Gäste können den Wein dort verkosten, wo er gewachsen ist. Die Gastronomen bereiten hochwertige und vielseitige Speisen dazu. Im Förderverein sei die Freude groß darüber, dass man die Veranstaltung auf die Beine gestellt habe und die Vorbereitungen gut laufen.

Nach den Turbulenzen im Vorfeld der Veranstaltung im vergangenen Jahr ist das nicht selbstverständlich. Noch wenige Tage vor dem Veranstaltungstermin war 2024 unklar, ob die Behörden das Sicherheitskonzept zur Veranstaltung genehmigen würden. Unter großem Zeitdruck und mit hohem Aufwand überarbeitete man das Konzept, um den Anforderungen gerecht zu werden. Dazu wurde etwa auch die Streckenführung geringfügig verändert, um mehr Platz etwa für Rettungswege zu schaffen.

Nach dem Weinfrühling 2024 gab es dann auch Veränderungen im Vereinsvorstand. Die Winzer wollten den Aufwand besser verteilen und beschlossen dazu, einen jährlich rotierenden Vorsitz einzuführen. Der jeweils stellvertretende Vorsitzende, in diesem Jahr ist es Joachim Lorenz, rückt im nächsten Jahr nach. „Marianne Müller hat das als erste Vorsitzende über viele Jahre mit sehr viel Herzblut gemacht, dafür sind wir ihr dankbar.“ Auch Jonas Schöneberger ist aus dem Vorstand ausgeschieden, Jürgen Volk und Elisabeth Ries blieben Vorstandsmitglieder.

Für die diesjährige Veranstaltung arbeitet der Förderverein Bopparder Hamm erstmals mit einer professionellen Veranstaltungsleitung zusammen. Das Planungsbüro Geiger aus Sprendlingen hat für den Weinfrühling ein Sicherheitskonzept erstellt, das den Ansprüchen an eine sogar weitaus größere Großveranstaltung genügen sollte. Das Planungsbüro ist auf Veranstaltungssicherheit spezialisiert und betreut etwa auch Rhein in Flammen St. Goar und verschiedene Großveranstaltungen in Mainz. „Auch wenn wir alle mit der Größe um die 10.000 Besucher zufrieden sind, glauben wir, dass wir damit die Grundlage für viele Jahre gelegt haben“, sagt Weingart.

Veranstalter empfehlen Anreise per ÖPNV und bieten kostenfreien Pendelverkehr

Unter anderem sei die gesamte Strecke exakt kartiert, in Sektoren aufgeteilt und ein detaillierter Plan für Fluchtwege erstellt worden. Sektorweise gibt es eine bestimmte Anzahl an Ordnern, zusätzlich zu den jeweiligen Winzern. Das DRK wird an mehreren Stellen vertreten sein, der Deutsche Wetterdienst überwacht die Entwicklung der Wetterlage und könnte so im Zweifelsfall eine gezielte Wetterwarnung ausgeben. Am Sonntag selbst wird ein Mitarbeiter des Planungsbüros die Veranstaltung vor Ort betreuen und leiten. Das soll die Winzer entlasten. Die Besucher im Bopparder Hamm sollen auf ihrer Weinwanderung von den Sicherheitsvorkehrungen möglichst unbehelligt bleiben.

„Wir sehen es als Zugewinn für die Veranstaltung und können sagen, wir haben alles für die Sicherheit getan“, sagt Weingart. Die Kehrseite seien die damit verbundenen Kosten, die den Verein gewissermaßen zwingen, die Veranstaltung auch weiterhin in der Größenordnung aufzuziehen, damit sich diese Ausgaben auch rechnen. Für den Buspendelverkehr, die benötigte Infrastruktur und die Sicherheit stemme man mittlerweile ein erhebliches Budget. Der Ortsbeirat Boppard habe den Verein bei der Erstellung des neuen Sicherheitskonzepts finanziell unterstützt. Insgesamt erfahre man Rückhalt in der Region, sei es durch die Stadt Boppard oder die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel und die jeweiligen Touristinformationen sowie die Sicherheitsbehörden, mit denen man im Vorfeld zu einem runden Tisch zusammengekommen sei.

Die Veranstalter empfehlen den Gästen die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr und bieten kostenlosen Buspendelverkehr von 10 bis 19.10 Uhr zwischen Boppard und Spay an. Die Busse verkehren circa alle 20 Minuten zwischen dem Bahnhof in Boppard über Remigiusplatz, Peternacher Tal (Zugang zum Bopparder Hamm), Alter Posthof in Spay und Schule Spay.

Teilnehmende Winzer und Gastronomen

Winzer:

Weingut August und Thomas Perll, Weingut Walter Perll, Weingut Königshof, Weingut Toni Lorenz, Weingut Rolf Bach, Weingut Didinger, Weingut Heilig Grab, Weingut Frickel, Weingut Volk, Weingut Matthias Müller, Weingut Weingart.

Gastronomie:

Meister Gastro Beindersheim (Bratwurst vom Grill, Steaks, Burger, Gemüsespieß), Gipp Rinderzucht (Schinken, Salami, Rohesser), Fleischerei Erwin Schmitt (Bratwurst, Kartoffelsuppe, Gemüsepfanne), Klostergut Jakobsberg (Wildbratwurst, Gulasch, vegetatarische Bratwurst, Brezel), Cafélino, Feldbeckerey Frey (Belegte Kräuterfladen, süße Backwaren), Physalia (vegetarische und vegane Panini).