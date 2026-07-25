Jörg Wenzel reist per Motorrad
Bopparder fährt 6400 Kilometer für eine Bratwurst
Rund 6400 Kilometer legte Jörg Wenzel im Juni 2026 mit seinem Motorrad zurück, um von Boppard bis zur letzten Bratwurst vor Amer
Rund 6400 Kilometer legte Jörg Wenzel im Juni 2026 mit seinem Motorrad zurück, um von Boppard bis zur letzten Bratwurst vor Amerika und wieder nach Hause zu kommen.
Jörg Wenzel

Sein Motorrad und ein Zelt: Mehr braucht Jörg Wenzel aus Boppard nicht für seine Abenteuer. Diesmal führte ihn seine Reise Tausende Kilometer bis zur „letzten Bratwurst vor Amerika“. Warum das Ziel für den 66-Jährigen fast zur Nebensache wurde.

Lesezeit 4 Minuten
„Manche fahren zum Bäcker. Ich bin im Juni zur Bratwurst gefahren.“ Als Jörg Wenzel diesen Satz sagt, muss er selbst lachen. Denn die Bratwurst, von der er spricht, liegt nicht etwa im Nachbarort, sondern am südwestlichsten Zipfel Europas. Tausende Kilometer trennen Boppard vom Cabo de São Vicente in Portugal – jener Ort, an dem ein Imbiss mit der „letzten Bratwurst vor Amerika“ wirbt.
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