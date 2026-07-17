Ein Jahr nach Rohrbruch
Bopparder Antoniusstraße kann endlich saniert werden
Auf Höhe des Altenzentrums Haus Elisabeth ist die Antoniusstraße in Boppard noch immer von den Beschädigungen durch einen Wasser
Auf Höhe des Altenzentrums Haus Elisabeth ist die Antoniusstraße in Boppard noch immer von den Beschädigungen durch einen Wasserrohrbruch im Juli 2025 gezeichnet. Doch nun soll die Fahrbahn erneuert werden.
Johannes Kirsch

Eine einjährige Wartezeit neigt sich dem Ende zu. Der Bopparder Stadtrat hat den Weg freigemacht für die Erneuerung der Fahrbahn nahe des Altenzentrums Haus Elisabeth. Warum es so lange dauerte und weshalb die Stadt nur in Vorleistung treten muss.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Jahr ist vergangen, seit ein Wasserrohrbruch massive Schäden an der Fahrbahn der Antoniusstraße in Boppard verursacht hatte. Im Kreuzungsbereich an der Peter-Josef-Kreuzberg-Straße unterspülten damals innerhalb von zwei Stunden mehr als 500 Kubikmeter Wasser den Asphalt.
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