„Task Force“ stellt Ideen vor Boppard will Weinfest ein neues Gesicht geben 02.02.2025, 14:00 Uhr

i Erst Feuerwerk, dann Lasershow, dann nichts mehr von beidem - das ärgerte viele Besucher des Bopparder Weinfests. Geht es nach dem Arbeitskreis, soll es zukünftig wieder Feuerwerke geben. Suzanne Breitbach

Das Bopparder Weinfest soll sich verändern, eine „Task Force“ hat erste Ideen entwickelt. Wohin die Reise gehen könnte, war jetzt Thema in Tourismusausschuss.

Lob, aber auch einiges an Kritik sorgte im vergangenen Oktober dazu, dass sich eine „Task Force“ in Sachen Bopparder Weinfest bildete. Schon damals stand fest: Es muss ein neues Konzept her. In der jüngsten Sitzung des Tourismusausschusses berichtete Fachbereichsleiter Frank Schröder nun von den ersten Treffen des Arbeitskreises.

