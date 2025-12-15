Heilig Geist Krankenhaus Boppard will Großteil der Kosten für die Rettung tragen Philipp Lauer 15.12.2025, 18:31 Uhr

i "Wir möchten hier weiterhin arbeiten", hieß es auf einem Plakat bei der Demonstration vor dem Bopparder Heilig Geist Hospital Ende November 2025. Thomas Torkler

Zum Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses will die Stadt Boppard einen Großteil der Kosten für das Zahlungsangebot tragen. Die Bedingungen dafür sind die gleichen, die der Kreistag Rhein-Hunsrück zuvor als Basis der Verhandlungen mit dem GKM stellte.

Der Stadtrat Boppard hat am Montagabend beschlossen, den Großteil der Kosten für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses zu tragen. Nachdem der Kreistag in der vergangenen Woche eine Basis für die Verhandlungen mit dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) gelegt hat, ging es nun darum, welchen Anteil der Kosten die Stadt Boppard tragen kann.







