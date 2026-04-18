Mit dem neuen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder stehen die Kommunen vor neuen Aufgaben. Hermann Schmitt organisiert in Boppard seit 2009 Ferienangebote rund um Ostern – er hat noch viele Fragen zur konkreten Umsetzung.
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Lachen, Bewegung, Basteln: In den Osterferien war die Grundschule Bad Salzig fest in Kinderhand. Rund 40 Jungen und Mädchen spielten, tobten und wurden betreut – organisiert von Hermann Schmitt und seinem Team aus Ehrenamtlichen.Seit 2009 kümmert sich der Diplompädagoge und Erziehungswissenschaftler im Auftrag der Stadt Boppard um die Ferienbetreuung von Grundschulkindern.