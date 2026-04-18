Ab August gilt Rechtsanspruch
Boppard: Wie wird Ganztagsbetreuung künftig geregelt?
Hermann Schmitt ist Leiter der Jugend-Begegnungs-Stätte St. Michael in Boppard, Diplompädagoge und Erziehungswissenschaftler.
Hermann Schmitt ist Leiter der Jugend-Begegnungs-Stätte St. Michael in Boppard, Diplompädagoge und Erziehungswissenschaftler.
Annalena Bischoff

Mit dem neuen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder stehen die Kommunen vor neuen Aufgaben. Hermann Schmitt organisiert in Boppard seit 2009 Ferienangebote rund um Ostern – er hat noch viele Fragen zur konkreten Umsetzung.

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Lachen, Bewegung, Basteln: In den Osterferien war die Grundschule Bad Salzig fest in Kinderhand. Rund 40 Jungen und Mädchen spielten, tobten und wurden betreut – organisiert von Hermann Schmitt und seinem Team aus Ehrenamtlichen.Seit 2009 kümmert sich der Diplompädagoge und Erziehungswissenschaftler im Auftrag der Stadt Boppard um die Ferienbetreuung von Grundschulkindern.

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