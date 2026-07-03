Hitzewelle im Altenheim Boppard: Wie Haus Elisabeth Bewohner vor Hitze schützt Mira Zwick 03.07.2026, 11:00 Uhr

i Ventilatoren bringen bei den hohen Temperaturen Erleichterung für die Bewohner des Altenzentrums Haus Elisabeth in Boppard. (Symbolfoto) Sebastian Kahnert/dpa. picture alliance/dpa

Schweißtreibende Tage, schlaflose Nächte: Unter der vergangenen Hitzewelle haben fast alle geächzt. Insbesondere für ältere Menschen kann die Hitze zur Gefahr werden. Wie im Altenzentrum Haus Elisabeth in Boppard auf die Temperaturen reagiert wird.

Temperaturen bis an die 40 Grad, selbst nachts kühlte es während der vergangenen Hitzewelle nur wenig ab. Kaum einer, der nicht unter den extremen Temperaturen ächzte. Zu den besonders gefährdeten Menschen gehören insbesondere Ältere. Wir haben mit Armin Stelzig, dem Einrichtungsleiter des Altenzentrums Haus Elisabeth in Boppard, über die Herausforderungen bei diesen Extremwetterlagen gesprochen.







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