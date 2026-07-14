Von Krankenhaus zu Regioklinik
Boppard: „Was machen wir jetzt, wenn etwas passiert?“
Guido Deutsch ist seit über zwei Jahren Seniorenassistent im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Guido Deutsch ist seit über zwei Jahren Seniorenassistent im Rhein-Hunsrück-Kreis.
Annalena Bischoff

Mit der Schließung von Notaufnahme, Intensivstation und Chirurgie im Heilig Geist Krankenhaus verlieren viele ältere Menschen mehr als eine medizinische Anlaufstelle. Seniorenassistent Guido Deutsch erlebt ihre Sorgen hautnah.

Lesezeit 3 Minuten
„Heute stirbt ein Stück Boppard. Und ich bin fassungslos.“ Als Guido Deutsch diese Worte in den sozialen Medien veröffentlicht, sprechen sie vielen Menschen aus der Seele. Wenige Stunden zuvor haben Notaufnahme, Chirurgie und Intensivstation des Heilig Geist Krankenhauses endgültig geschlossen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungGesundheit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren