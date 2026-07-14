Von Krankenhaus zu Regioklinik Boppard: „Was machen wir jetzt, wenn etwas passiert?“ Annalena Bischoff 14.07.2026, 12:00 Uhr

i Guido Deutsch ist seit über zwei Jahren Seniorenassistent im Rhein-Hunsrück-Kreis. Annalena Bischoff

Mit der Schließung von Notaufnahme, Intensivstation und Chirurgie im Heilig Geist Krankenhaus verlieren viele ältere Menschen mehr als eine medizinische Anlaufstelle. Seniorenassistent Guido Deutsch erlebt ihre Sorgen hautnah.

„Heute stirbt ein Stück Boppard. Und ich bin fassungslos.“ Als Guido Deutsch diese Worte in den sozialen Medien veröffentlicht, sprechen sie vielen Menschen aus der Seele. Wenige Stunden zuvor haben Notaufnahme, Chirurgie und Intensivstation des Heilig Geist Krankenhauses endgültig geschlossen.







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