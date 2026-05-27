Über 14 Jahre Durststrecke
Boppard: Warum das Freibad immer wieder Ärger machte
Das langersehnte Freibad in Boppard-Buchenau wurde am 24. Juni 2022 eröffnet. Nun läuft die vierte Badesaison.
Das langersehnte Freibad in Boppard-Buchenau wurde am 24. Juni 2022 eröffnet. Nun läuft die vierte Badesaison.
Suzanne Breitbach

14 Jahre lang hatten die Bopparder kein Schwimmbad in ihrer Stadt. 2022 kam endlich die Erlösung: Das neue Thermalfreibad öffnete seine Pforten. Warum der Weg bis dahin ein Schwerer war und welche Rolle eine Bürgerinitiative dabei spielte.

Lesezeit 2 Minuten
Stillstand, Streit und politische Endlosschleifen – rund 14 Jahre lang blieb das Freibad in Boppard geschlossen. Das änderte sich erst am 24. Juni 2022 mit der offiziellen Eröffnung des neuen Thermalfreibads. Damit hatte auch die Bürgerinitiative (BI) „Boppard braucht wieder sein Freibad“ allen Grund zur Erleichterung.

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