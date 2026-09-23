Im Frühjahr hatte die Stadt Boppard das Bewegungsbad in der Mitteelrhein-Klinik sechs Wochen lang angemietet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nach einer neuerlichen Ratsdebatte ist klar: Eine Wiederholung ist endgültig vom Tisch.
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Auch wenn die Temperaturen in den kommenden Tagen noch einmal anziehen, die Freibadsaison ist definitiv vorbei. Für die Bopparder bedeutet dies im Umkehrschluss: Mit dem ausgelassenen Planschen ist es ohne ein funktionierendes Hallenbad in der Stadt vorerst wieder vorbei.