Mehr als zufrieden können die hiesigen Polizeiinspektionen (PI) Boppard und Simmern mit der vorgelegten Kriminalstatistik für das Jahr 2024 sein. Denn sie verfügen über eine hohe Aufklärungsquote, die in 2024 bei knapp 70 Prozent lag. Zum Vergleich: Landesweit lag sie bei 64,3 Prozent. Die Beamten ziehen auch insgesamt eine positive Bilanz und versichern: „Wir wohnen in einem sehr sicheren Bundesland und in einem sehr sicheren Landkreis“, wie es Polizeirätin Katinka Schneider, Leiterin der PI Simmern, äußerte. Dem konnte ihr Bopparder Kollege Andreas Wich-Glasen nur beipflichten.

5500 Straftaten wurden im vergangenen Jahr im Gebiet der beiden Inspektionen begangen, davon konnten 3849 aufgeklärt werden. Das kommt dem Ergebnis des Vorjahres 2023 sehr nah, damals waren es 3859 von 5357 Straftaten, die aufgeklärt wurden. 1941 dieser Straftaten entfallen auf den Dienstbereich der PI Boppard (zehn weniger als im Vorjahr), die 58,5 Prozent aufklären konnte. Die Simmerner Kollegen hingegen können sich über eine überdurchschnittliche Aufklärungsquote in Höhe von 76,26 Prozent freuen. In ihrem Bereich waren es in 2024 insgesamt 3559 erfasste Fälle, 155 mehr als im Vorjahr 2023.

Rückgang aufgrund Cannabis-Legalisierung

Adrian Lucka, der gemeinsam mit seiner Simmerner Kollegin Laura Grim die Statistiken ausgewertet hatte, ging zudem ins Detail und stellte die Straftaten aufgeschlüsselt nach Delikten vor.

Im Bereich der einfachen Betäubungsmittel-Delikte (BTM) unterteilt in Stoffgruppen habe es aufgrund der Cannabis-Legalisierung in diesem Bereich einen deutlichen Rückgang gegeben, erklärte Lucka. Waren es im Jahr 2023 noch 271 Cannabisdelikte im Bereich der beiden Dienststellen, konnten in 2024 nur noch 58 festgestellt werden. Einen Anstieg hingegen gab es bei Amphetamin/Ecstasy von 210 auf 224, bei Kokain/Crack von 45 auf 71, bei LSD von zwei auf sechs und bei Heroin von zwei auf fünf. Die Delikte im Bereich Methamphetamin/Crystal sanken von neun auf sechs.

Körperverletzung macht größten Anteil der Rohheitsdelikte aus

Im Bereich der PI Boppard wurden insgesamt 128 Rauschgiftdelikte gezählt (Vorjahr: 170), davon wurden 92,7 Prozent aufgeklärt. „Im Bereich des unerlaubten Handelns und Schmuggelns von Betäubungsmitteln fielen die Fallzahlen von 42 auf 26. Dies stellt eine Reduzierung von 38,1 Prozent dar“, heißt es in der Bopparder Statistik. In Simmern waren es 309 Fälle, bei denen die Aufklärungsquote bei 94,5 Prozent lag. „Die Fallzahlen in diesem Bereich werden nicht unerheblich durch die Großveranstaltung Nature One beeinflusst“, heißt es in der Simmerner Statistik.

Ein weiterer Bereich, der statistisch erfasst wurde, sind die Rohheitsdelikte. Darunter fallen etwa Raub, Körperverletzung, Freiheitsberaubung oder Nötigung. Die Körperverletzungsdelikte in beiden Dienstgebieten haben leicht abgenommen von 535 auf 526 Fälle, leicht zugelegt haben Fälle wie Nachstellung, Stalking oder Zwangsheirat von 285 auf 291 Fälle. Insgesamt verzeichnen die PIs einen leichten Rückgang, in Boppard wurden im Jahr 2024 in diesem Bereich 387 und damit zwei Fälle weniger als im Vorjahr erfasst. In Simmern fiel die Zahl um fünf Fälle auf insgesamt 456 Fälle. Sowohl im Hunsrück als auch am Mittelrhein nimmt die Körperverletzung den größten Anteil der Rohheitsdelikte ein.

Mehr männliche Tatverdächtige

Fälle von häuslicher Gewalt und Sexualdelikte haben im vergangenen Jahr etwas seltener stattgefunden. Im Falle der häuslichen Gewalt wird unterschieden zwischen partnerschaftlicher (HGPG) und innerfamiliärer Gewalt (HGIG). Die PI Boppard erfasste im Jahr 2024 insgesamt 56 HGPG-Fälle, bei denen der Anteil der männlichen Tatverdächtigen (72,5 Prozent) überwog. Der Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger partnerschaftlicher Gewalt lag bei 21,6 Prozent. Im Bereich der innerfamiliären Gewalt wurden in Boppard 46 Fälle erfasst, mit 62,2 Prozent männlichen und 37,8 Prozent weiblichen Tatverdächtigen. Der Anteil der nicht deutschen Tatverdächtigen lag bei 24,4 Prozent. Auch im Bereich der PI Simmern haben die Fälle häuslicher Gewalt abgenommen, dort wurden 51 Fälle erfasst (Vorjahr: 84). Auch dort sind die Täter meist männlichen Geschlechts (84,31 Prozent).

126 Sexualdelikte wurden im Jahr 2024 registriert (2023: 143), davon entfallen 47 auf den Bereich der PI Boppard und 79 auf den der die PI Simmern. „Diese Zahlen sind allerdings sehr schwankend“, erklärte Wich-Glasen, denn in diesen Bereich würden etwa auch kinderpornografische Fälle eingerechnet, die meist ein Massenverfahren nach sich zögen. Zudem hingen die Zahlen vom Anzeigeverhalten ab.

Eine positive Entwicklung und damit einen Rückgang an Fällen können die Beamten bei Einbrüchen vermelden, wenngleich die Zahl der Diebstähle in Boppard insgesamt gestiegen ist. Die Zahl der einfachen Diebstähle – Ladendiebstähle etwa – lag am Mittelrhein bei 278 Fällen (Vorjahr: 254), die der schweren Diebstähle lag bei 160 Fällen (Vorjahr: 147). Hierunter fallen etwa Tageswohnungseinbrüche (acht Fälle), Wohnungseinbruchsdiebstähle (19) oder Firmeneinbrüche (24). Auch in Simmern gab es mehr einfache Diebstähle als im Vorjahr, dort wurden 482 Taten registriert (Vorjahr: 442). Vermutet wird, dass zum einen die andauernd hohe Inflation mehr Menschen zur Begehung von Diebstahlsdelikten verleite. Zum anderen seien die Supermärkte besser ausgestattet mit Ladendetektiven oder Überwachungstechnik, sodass mehr Delikte registriert und aufgeklärt werden könnten. Die Anzahl schwerer Diebstähle hingegen ist im Bereich der PI Simmern von 171 auf 139 Fälle gesunken. Einziger Ausreißer in diesem Bereich waren Diebstähle aus Fahrzeugen, die von 16 auf 61 Fälle gestiegen waren. „Die Steigerung kann auf eine Tat-Serie in der Verbandsgemeinde Kirchberg zurückgeführt werden“, wird erläutert. Die Täter konnten ermittelt werden.

Aufmerksamkeit ist wichtig

Nicht aufklären konnten die Bopparder Kollegen indes eine kleine Serie von in erster Linie versuchten Einbrüchen, die sich während des Jahreswechsels 2023/24 in der Innenstadt Boppards ereignet hatte. „Wir haben die Kontrollen und Streifen verstärkt, sind offensiv in die Nachbarschaft gegangen und sind offen damit umgegangen“, berichtete Wich-Galsen. Daraufhin sei die Serie plötzlich geendet. Generell stellten die Beamten fest, dass ein hohes Maß an Prävention solche Taten verhindere, ergänzte sein Stellvertreter Christopher Weiß. Sicherheitstechniken etwa oder eine erhöhte Aufmerksamkeit sorgten dafür, dass Taten häufig nicht über das Versuchsstadium hinausgingen.

Gleiches gelte etwa auch für den Bereich Enkeltrick. „Es ist gut und wichtig, wenn die Menschen sensibel und aufmerksam für solche Themen werden, auch wenn sie nicht zur Zielgruppe gehören“, sagte Schneider. Gleichzeitig lobten die Beamten die sehr gute Zusammenarbeit im Landkreis, etwa mit den Sicherheitsbehörden der Verbandsgemeinden und Städte. „Das Zusammenspiel ist insgesamt sehr gut“, sagte Schneider.

Gebiet umfasst auch Alt-VG Rhens

Die Polizeiinspektion (PI) Boppard betreut 50.190 Einwohner (Stand 31. Dezember 2024) auf einer Gesamtfläche von circa 337 Quadratkilometern. Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über die Stadt Boppard und deren Stadtteile, die Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein und Teile der VG Rhein-Mosel (Verwaltungsstelle Rhens).

Die PI Simmern betreut 97 Ortschaften mit 68.575 Einwohnern (Stand 1. Februar 2025) auf einer Fläche von circa 650 Quadratkilometern. Sie umfasst die VG Simmern-Rheinböllen, die VG Kastellaun und die VG Kirchberg.