Großprojekt am Rheinufer
Boppard startet die Neugestaltung der Rheinallee
Mit einem offiziellen Spatenstich hat die Neugestaltung der Rheinallee begonnen. Mit dabei waren (von links): Nico Weinert, Baul
Mit einem offiziellen Spatenstich hat die Neugestaltung der Rheinallee begonnen. Mit dabei waren (von links): Nico Weinert, Bauleitung Nickel Landschaftsbau, Jörg Vogt, Techniker Stadtverwaltung Boppard, Bürgermeister Jörg Haseneier, Ortsvorsteherin Alexa Bach, Steffen Pfau, Technischer Leiter Firma Reuscher, und Michael Gut, Bauleiter Firma Reuscher.
Martin Boldt

Auf rund 1,2 Kilometern Länge will sich die Stadt Boppard für die Buga 2029 hübsch machen. Insgesamt 24 Millionen Euro werden für neue Grün- und Verkehrsanlagen in der Rheinallee investiert. Der offizielle Spatenstich fand jetzt statt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Neugestaltung der Bopparder Rheinallee nimmt Fahrt auf. Auf rund 1,2 Kilometern wird die zentrale Passage in den kommenden Jahren umfassend weiterentwickelt. Der offizielle Spatenstich fand nun in Höhe des Karmeliterplatzes statt.Das Projekt umfasst die Ertüchtigung der Rheinufermauer, die bereits im April begonnen hat, eine neue Gestaltung der Promenade, zusätzliche Bäume und Grünflächen, neue Sitz- und Aufenthaltsangebote, die ...
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