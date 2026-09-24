Auf rund 1,2 Kilometern Länge will sich die Stadt Boppard für die Buga 2029 hübsch machen. Insgesamt 24 Millionen Euro werden für neue Grün- und Verkehrsanlagen in der Rheinallee investiert. Der offizielle Spatenstich fand jetzt statt.
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Die Neugestaltung der Bopparder Rheinallee nimmt Fahrt auf. Auf rund 1,2 Kilometern wird die zentrale Passage in den kommenden Jahren umfassend weiterentwickelt. Der offizielle Spatenstich fand nun in Höhe des Karmeliterplatzes statt.Das Projekt umfasst die Ertüchtigung der Rheinufermauer, die bereits im April begonnen hat, eine neue Gestaltung der Promenade, zusätzliche Bäume und Grünflächen, neue Sitz- und Aufenthaltsangebote, die ...