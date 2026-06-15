Bad zählt viele Besucher Boppard: Starker Andrang auf das Freibad verzeichnet Andreas Galonska 15.06.2026, 15:00 Uhr

i Ab in das erfrischende Nass - das gilt in Boppard auch unter der neuen Gebührenordnung. Vor allem an sonnigen Tagen wurde das Bad sehr gut frequentiert. Thomas Torkler

Im Freibad Boppard ist eine neue Gebührenordnung durchgesetzt worden, die teils auf Kritik gestoßen ist. Wie hat sich die geänderte Regelung bewährt, wie sehen die Besucherzahlen aus? Dazu wurde bei der Stadt nachgehört.

Im Bopparder Freibad gilt seit Mitte März eine neue Gebührenordnung. Alle Besucher ab neun Jahren müssen jetzt 4 Euro zahlen, um in das kühle Nass zu steigen. Wie haben die Menschen auf diese Regelung reagiert?Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt Denise Bergfeld, Pressesprecherin der Stadt, dass momentan auf die Herausgabe von Zwischenständen verzichtet werde, da diese wegen der stark wetterabhängigen Entwicklung nur eine eingeschränkte ...







Artikel teilen

Artikel teilen