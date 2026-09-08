Vorreiter Hermeskeil
Boppard: So könnte Alltag in Regioklinik aussehen
Der Marienhaus Campus Hermeskeil ist die erste Regioklinik in Rheinland-Pfalz. Könnte so auch bald der Alltag im Heilig Heist Kr
Der Marienhaus Campus Hermeskeil ist die erste Regioklinik in Rheinland-Pfalz. Könnte so auch bald der Alltag im Heilig Heist Krankenhaus in Boppard aussehen?
Harald Tittel/dpa

Das Bopparder Heilig Geist Krankenhaus soll im Zuge der Krankenhausreform in eine Regioklinik umgewandelt werden. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Marienhaus Krankenhaus St. Josef in Hermeskeil zum Pilotmodell. Was hat sich dadurch verändert?

Lesezeit 3 Minuten
Die geplante Krankenhausreform wird die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz deutlich verändern: In der vergangenen Woche verkündete das rheinland-pfälzische Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit (MWWG) die beabsichtigte Verteilung der Leistungsgruppen auf die verschiedenen Kliniken im Land.
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