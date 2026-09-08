Das Bopparder Heilig Geist Krankenhaus soll im Zuge der Krankenhausreform in eine Regioklinik umgewandelt werden. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Marienhaus Krankenhaus St. Josef in Hermeskeil zum Pilotmodell. Was hat sich dadurch verändert?
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Die geplante Krankenhausreform wird die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz deutlich verändern: In der vergangenen Woche verkündete das rheinland-pfälzische Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit (MWWG) die beabsichtigte Verteilung der Leistungsgruppen auf die verschiedenen Kliniken im Land.