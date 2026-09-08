Vorreiter Hermeskeil Boppard: So könnte Alltag in Regioklinik aussehen Lara Kempf 08.09.2026, 10:00 Uhr

i Der Marienhaus Campus Hermeskeil ist die erste Regioklinik in Rheinland-Pfalz. Könnte so auch bald der Alltag im Heilig Heist Krankenhaus in Boppard aussehen? Harald Tittel/dpa

Das Bopparder Heilig Geist Krankenhaus soll im Zuge der Krankenhausreform in eine Regioklinik umgewandelt werden. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Marienhaus Krankenhaus St. Josef in Hermeskeil zum Pilotmodell. Was hat sich dadurch verändert?

Die geplante Krankenhausreform wird die Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz deutlich verändern: In der vergangenen Woche verkündete das rheinland-pfälzische Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Gesundheit (MWWG) die beabsichtigte Verteilung der Leistungsgruppen auf die verschiedenen Kliniken im Land.







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