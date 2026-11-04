Schicksalsschlag verarbeitet Boppard: Sandra Engels lebt mit einem Zebra im Kopf Martin Boldt 04.11.2026, 10:00 Uhr

i Sandra Engels Buch „Mein Leben mit einem Zebra im Kopf“ verarbeitet den plötzlichen Verlust ihres Lebenspartners. Die autobiografische Trauergeschichte soll Menschen in ähnlicher Lage Mut machen. Martin Boldt

Als ihr Partner an Weihnachten plötzlich verstirbt, ist für die Bopparderin Sandra Engels nichts mehr, wie es war. Sie lernt jedoch, mit der Trauer umzugehen und verarbeitet das Erlebte in einem Buch – auch, um Menschen in ähnlicher Lage zu helfen.

Und plötzlich hört das Leben, wie man es kennt, auf zu existieren. Diese bittere Erfahrung musste Sandra Engels im Jahr 2017 am Vortag vor Heiligabend machen: Nachdem sie mit ihrem Verlobten Heiko noch einmal die letzte Pläne für den gemeinsamen „Baum-Schmück-Tag“ durchgegangen ist, legen sich beide schlafen.







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